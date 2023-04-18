Цена внутренних авиаперевозок может вырасти на 15-30% - замглавы Минтранса Игорь Чалик

Цена внутренних авиаперевозок в 2023 году может подняться на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, заявил заместитель главы Минтранса РФ Игорь Чалик вчера на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов», — пояснил Игорь Чалик и отметил, что на рынок авиаперевозок оказывает влияние закрытие 11 аэропортов юга, работу которых приостановили с 24 февраля 2022 года.

«Открытие хотя бы двух из них, Краснодара и Геленджика, существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян», — добавил он, сообщает 1prime.ru.