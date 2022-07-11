«Цена вопроса» и «ХроNiки» - на Кольской сверхглубокой завершились съёмки фильмов

В Никеле завершились съёмки двух фильмов: короткометражного игрового фильма Григория Шаханова «Цена вопроса» и документального фильма Раисы Шматовой «ХроNiки».

Съёмочная группа этих фильмов состояла из участников кинолаборатории «Печенгафильм», десяти молодых кинематографистов, которые приехали в Никель со всей страны. В течение двух недель они прокачивали свои знания по написанию сценариев и режиссуре. А три последних дня киношколы были посвящены съёмкам. В короткометражном фильме, который снимали на Кольской сверхглубокой, помимо молодых кинематографистов были задействованы артисты театра Северного флота - Алексей Башкиров и Илья Сирин. Они сыграли в фильме двух братьев.

11 июля участники кинолаборатории разъехались по домам. А фильмы ждёт монтаж, после чего обе ленты будут представляться на XIV МКФ «Северный характер».

Напомним, в течение двух недель помимо занятий по режиссуре и написанию сценариев в формате офлайн - онлайн кинематографистам читали лекции из цикла «Север без границ». Это лекции, связанные с историей севера России, Печенгского округа, взаимоотношений с Норвегией. Уроки истории севера – важная часть киношколы, ведь фильмы, которые снимут ребята, будут именно на северную тематику. А потому в рамках кинолаборатии было немало экскурсий, которые должны вдохновить творческих людей. Это поездки на Кольскую сверхглубокую, посещение Трифонов Печенгского монастыря, водопада Шуонийоки, мест боев 1941-1944 г.

Куратором курса был кинорежиссёр Никита Чисников (Москва). Сценарное мастерство вела сценарист Любовь Шаханова (Москва).

Кинолабораторию организовали АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» в рамках проекта «Север без границ». Проект поддержан Фондом президентских грантов, Министерством культуры Мурманской области и АНО «Центр развития Печенгского района «Вторая школа».

- Изначально перед ребятами была поставлена задача, что они должны снять один документальный проект и один – игровой, - рассказал Никита Чисников. - В процессе наших поездок, экскурсий по области ребята, которые хотят стать документалистами, искали героев своих фильмов. А те, кто планирует заняться игровыми фильмами – искали вдохновение. Героев нашли, причём, некоторые из них появлялись совершенно случайно. Например, «Капитан Хук» - человек без кисти, который занимается со своей дочерью парусным спортом. Это была случайная встреча – ребята просто проходили мимо.

В итоге на питчинге было представлено шесть документальных и четыре игровых работы. Питчинг выиграла Раиса Шматова с документальным фильмом про капитана. И мы с ребятами приняли решение, что сделаем фильм не про одного героя, а про всех, которых они нашли. Получился такой альманах с рабочим названием «ХроNiки». Это будет фильм о людях, живущих в Никеле. Среди игровых фильмов выбрали работу Григория Шаханова. Это притча о двух братьях, которую он придумал во время экскурсии на Кольской сверхглубокой. Все действие происходит именно там и снять ее можно было только там. Что мы и сделали.

- Для нас, продюсерского центра «Северный характер» организация кинолаборатории «Печенгафильм» - это невероятный творческий эксперимент, - говорит директор продюсерского центра Светлана Солдатова. - Мы целенаправленно проводим его именно в Печенгском округе Мурманской области, потому что мы видим огромный, но не раскрытый пока на широком экране кинопотенциал у этой территории. Кроме того, нам важно составить команду из молодых кинематографистов России, в том числе и мурманских. Только такая коллаборация даёт быстрый рост нашему местному кинематографу. В нашем подходе и к организации кинолаборатории, и к съёмкам нет никакой самодеятельности, нет скидок на молодость, мы сразу задаём высокий профессиональный уровень. И, конечно, мы рассчитываем на впечатляющий результат: создание новых классных фильмов, снятых здесь и сейчас в Мурманской области. Абсолютно уверена в хорошей фестивальной перспективе кинолент наших выпускников.

Фото: https://vk.com/northern_character