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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 12:30

«Цена вопроса»: короткометражный фильм, снятый в Мурманской области на Кольской сверхглубокой, получил приз на кинофестивале в Париже

На Парижском кинофестивале короткометражных фильмов кинолента «Цена вопроса» (12+), снятая в Мурманской области на Кольской сверхглубокой, получила приз за Лучший короткометражный фильм по версии жюри, а в Монреале фильм попал в номинацию «Лучший кинодебют».

Фильм создан творческой командой, состоящей из молодых мурманских кинематографистов, а также выпускников и студентов столичных киновузов. Он снимался летом 2022 года в Никеле во время работы кинолаборатории «Печенгафильм» на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Север без границ». Творческая инициатива была реализована Продюсерским центром «Северный характер». Режиссёр фильма Григорий Шаханов. В нём сыграли артисты театра Северного флота, мурманчане - Алексей Башкиров и Илья Сирин.

Обыскивая заброшенную научную лабораторию в поисках лёгкой наживы, двое братьев находят загадочный прибор, открывающий путь к богатству. Но лишь одного из них устраивает цена вопроса…

На сегодняшний день фильм принял участие в пяти кинофестивалях.

 

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».

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Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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