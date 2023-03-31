«Цена вопроса»: короткометражный фильм, снятый в Мурманской области на Кольской сверхглубокой, получил приз на кинофестивале в Париже

На Парижском кинофестивале короткометражных фильмов кинолента «Цена вопроса» (12+), снятая в Мурманской области на Кольской сверхглубокой, получила приз за Лучший короткометражный фильм по версии жюри, а в Монреале фильм попал в номинацию «Лучший кинодебют».

Фильм создан творческой командой, состоящей из молодых мурманских кинематографистов, а также выпускников и студентов столичных киновузов. Он снимался летом 2022 года в Никеле во время работы кинолаборатории «Печенгафильм» на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Север без границ». Творческая инициатива была реализована Продюсерским центром «Северный характер». Режиссёр фильма Григорий Шаханов. В нём сыграли артисты театра Северного флота, мурманчане - Алексей Башкиров и Илья Сирин.

Обыскивая заброшенную научную лабораторию в поисках лёгкой наживы, двое братьев находят загадочный прибор, открывающий путь к богатству. Но лишь одного из них устраивает цена вопроса…

На сегодняшний день фильм принял участие в пяти кинофестивалях.

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».