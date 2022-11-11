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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 12:00

Цена вопроса: после вмешательства активистов Народного фронта прокуратура разбирается в правомерности окраски дорожных ограждений в Мурманске и их последующего демонтажа

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска внесла представление в адрес комитета по развитию городского хозяйства администрации об устранении нарушений требований федерального законодательства. Ранее представители президентского движения обратились к городским властям и в надзорное ведомство с просьбой пояснить целесообразность работ по окраске пешеходных ограждений в Октябрьском округе Мурманска, в том числе на улицах Капитана Буркова и Карла Маркса с их последующим демонтажем и заменой на новые.

В прокуратуре согласились: нарушения действительно есть.  В марте 2022 г. был заключён и исполнен договор на покраску пешеходных ограждений, в том числе на улицах Капитана Буркова и Карла Маркса. Заказчик – ММБУ «УДХ», подрядчик – ООО «СТАБГРУПП». Цена вопроса – 1 млн 706 тысяч рублей. А уже через два месяца – 15 июля 2022 г. появился новый договор на замену заборов на участках улиц Карла Маркса – Софьи Перовской, Капитана Буркова, Полярные Зори, 42, Полярные Зори – проспект Ленина на сумму 2 млн 366 тысяч рублей. Вот только в сроки (до 29 сентября 2022 г.) подрядчик традиционно не уложился, заказчик не проследил.

Но на внесенном представлении история не заканчивается. На официальном сайте ЕИС «фронтовики» обнаружили ещё семь аналогичных контрактов на установку новых ограждений в Мурманске на общую сумму (включая первый) почти 29 млн рублей и ряд контрактов на покраску старых заборов на общую сумму около 3,3 млн рублей.

«В администрации Мурманска пояснили: часть демонтированных ограждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, будет в дальнейшем использована для ремонтных работ существующих ограждений, поврежденные же элементы, непригодные для дальнейшей эксплуатации, будут утилизированы. Возникают резонные вопросы: зачем же тогда их красили, если они уже были сломаны или морально устарели и как заборы старой конструкции помогут при ремонте новых? Надеюсь, ответы на эти вопросы мы всё-таки получим. Их мы снова адресовали прокуратуре», – выразил мнение член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров.

 

 

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.

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