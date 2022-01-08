Ценителей живого звука приглашают на январские концерты Мурманской областной филармонии

Мурманская областная филармония ждет слушателей на концерты январской программы.

9 января в 17.00 состоится концерт «Музыка севера» с участием Егора Колесова (орган, г.Санкт-Петербург). Егор – выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных по классу органа, лауреат и дипломант международных конкурсов. Концертирующий органист, выступающий в Евангелическо-лютеранском соборе Св. Петра и Павла в Москве, костеле Св. Станислава в Санкт-Петербурге, Кировском органном зале, Тверской, Челябинской, Пермской, Красноярской филармониях, Большом зале Минской филармонии и многих других. Выступает с сольными концертами в Эстонии, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландах. С 2017 года – преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова. В обширный репертуар Егора Колесова входят многие редко исполняемые сложнейшие сочинения композиторов XXвека, произведения русских и французских композиторов. Егор Колесов проявляет особый интерес к репертуару для «симфонического органа», а также к скандинавской и русской органной музыке.

16 января в 17.00 северян приглашают на концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением столичного дирижера. Андрей Истомин известен внимательным отношение к выбору солистов, чьи индивидуальности наилучшим образом сочетаются со стилем исполняемой музыки. Особое внимание Андрей Истомин уделяет работе с талантливыми детьми – стипендиатами различных благотворительных фондов, которые становятся полноправными участниками программ оркестра. В качестве дирижёра симфонического оркестра Андрей Истомин успешно гастролирует в городах России. Владеет разнообразным оперно-симфоническим репертуаром. Ранее он выступал с Мурманским филармоническим оркестром в 2008 и 2018 годам. С оркестром также сыграет скрипач из Москвы Граф Муржа – один из наиболее одаренных, ярких и востребованных российских скрипачей. С 1990 года он регулярно выступает с сольными концертами и с симфоническими оркестрами России и Европы в крупнейших концертных залах, в его репертуаре свыше 30 концертов с оркестром. Граф Муржа играет на скрипке 1719 года – одной из поздних работ неаполитанского мастера Алессандро Гальяно. На концерте прозвучат произведения Вивальди, Пьяцоллы, Мендельсона.

22 января в 17.00 слушателей ждет выступление Квинтета Четырёх – известной российской группы, исполняющей актуальную музыку разных жанров на русских народных инструментах. В репертуаре группы: классика, джаз, мировые хиты рок- и поп-музыки, оригинальные обработки народных песен, авторские произведения. Опираясь на народные, архаические традиции, они используют элементы прогрессивных направлений мировой музыки – от джазовой импровизации и плотного фанкового грува до взрывных битов драм-н-бейса и даб-степа. Помимо активной концертной деятельности в Санкт-Петербурге и других городах России выступали на престижных концертных площадках Германии, Австрии, Финляндии, Южной Кореи, Таджикистана, Монголии, Казахстана, Ботсваны, Кении, Китая. Все участники коллектива – выпускники Санкт-Петербургской консерватории и лауреаты многочисленных международных конкурсов.

В январе у жителей и гостей Заполярья также будет возможность побывать на моноспектакле Константина Райкина «...Ай да сукин сын!», посвященном Александру Пушкину. Творческий вечер–спектакль «Константин Райкин. ... ай да сукин сын!» — это высокая поэзия, пропущенная через сердце, рассказы признанного театрального лидера и, конечно, воспоминания. В основной части своего моноспектакля-концерта Константин Райкин читает стихи Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина. Концерт пройдёт 23 января в 18.00.

Завершит череду январских мероприятий концерт пианиста Константина Алексеева, солиста Московской государственный академической филармонии им П.И. Чайковского. Его выступления проходили в музеях имени Скрябина, Рериха, Государственном историческом музее на Красной Площади, Малом и Рахманиновском залах МГК и других центральных залах Москвы. Константин выступал в Польше, Германии, Голландии, Греции, Италии, Венгрии, Японии, США, Мексике, Великобритании, Франции, Казахстане и Украине. В репертуаре более 400 сольных произведений и более 40 концертов для фортепиано с оркестром. В программу зимнего концерта на сцене Мурманской областной филармонии, который состоится 30 января в 17.00, войдут произведения Шумана и Шопена.

Напомним, что насыщенная и яркая концертная программа в первом месяце 2022 года ждет и самых юных посетителей филармонии. Подробно по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все мероприятия пройдут при строгом соблюдении противоэпидемических норм.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434312/#&gid=1&pid=1