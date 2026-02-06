Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
06.02.26 10:15

Центр амбулаторной онкологической помощи Кольского Заполярья в 2025 году принял более 27 тысяч человек

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) является структурным подразделением Мурманской областной клинической больницы им. П.А Баяндина, задачей которого является оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи онкологическим пациентам. Центр осуществляет свою деятельность в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» с 2021 года.

В 2025 году к врачам онкологам ЦАОП обратились 11092 человека, а всего посещений составило 27214. Всего в 2025 году в ЦАОП выявлен 561 случай ЗНО. По структуре выявленных злокачественных новообразований лидируют локализации предстательной железы — 208 случаев (37%), молочной железы — 123 случая (22%), кожи (включая меланому) — 87 случаев (15,5%), колоректальный рак — 49 случаев (8,7%), трахея, бронхи, лёгкие — 18 случаев (3,2%), и полость рта — 12 случаев (2,1%).

«Особо следует отметить, что за 2025 год в Центре амбулаторной онкологической помощи выявлено 561 случай злокачественных новообразований. Значительная часть из них — 420 случаев, или более 74% была выявлена на первой и второй стадиях заболевания, что существенно повышает шансы пациентов на успешное лечение и выздоровление», - отметила заведующий центром Алина Сергеевна Щербина, врач-онколог.

Напомним, в Мурманской области наблюдается значительный прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями. Диспансеризация стала главным инструментом скрининга. Создана и эффективно функционирует специализированная онкологическая служба. В рамках президентских нацпроектов и губернаторского плана «На Севере – жить!» более 4 млрд рублей было направлено на ремонт и переоснащение онкослужбы. Проводится внедрение новых методов диагностики и лечения, а также постоянное обучение врачей. По итогам 2025 года ранняя выявляемость онкозаболеваний составила 54,7%, одногодичная летальность — 15,5%, пятилетняя выживаемость 67,3%.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, помимо этого, завершается строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Его ключевым отличием станет оснащение передовыми операционными комплексами. Например, рентгеноперационная позволит выполнять высокоточные вмешательства под интраоперационным рентген-контролем, что критически важно для сложных онкологических операций.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561763/#&gid=1&pid=1

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
