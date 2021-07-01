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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.21 13:30

Центр цифровых компетенций «МФЦифра» открылся в Полярных Зорях

30 июня в Полярных Зорях на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открылся Центр цифровых компетенций «МФЦифра». Дополнительно к 5 работающим окнам приема и выдачи документов, в учреждении появилось два оборудованных рабочих места для заявителей.

Основная цель создания в МФЦ центров цифровых компетенций «МФЦифра» – формирование у граждан представления о цифровых сервисах, возможностях получения услуг в электронной форме, обучение работе на федеральных, региональных и ведомственных порталах государственных и иных услуг. С участием специалистов МФЦ граждане быстрее освоят процесс получения услуг в электронном формате и в дальнейшем смогут самостоятельно работать как с порталом «Госуслуги», так и с другими электронными сервисами.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, на базе «МФЦифры» также планируется проведение семинаров в рамках «Школы цифровой грамотности», где желающие смогут больше узнать о возможностях порталов услуг, социальных сетей и получить ответы на интересующие их вопросы.

«Как оказалось, пока ещё не у всех получается работать с порталом госуслуг, поэтому такая практика, когда специалисты помогают получить ту или иную услугу – это здорово! Знаешь, что теперь всегда можно прийти в МФЦ и получить помощь», – поделился своими впечатлениями глава города Максим Пухов.

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