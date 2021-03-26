Центр цифровых компетенций «МФЦифра» открылся в Североморске

26 марта в Североморске на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открылся Центр цифровых компетенций «МФЦифра». Дополнительно к 11 работающим окнам приёма и выдачи документов, в учреждении появилось три рабочих места для заявителей.

Основная цель создания в МФЦ центров цифровых компетенций «МФЦифра» – повышение цифровой грамотности населения и оказание содействия в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде. Специалисты МФЦ помогут гражданам проверить свою учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), подтвердить ее для дальнейшей подачи документов через Госуслуги, окажут содействие в подаче заявлений или документов на предоставление услуг в электронной форме. Сопровождение процесса получения в МФЦ услуг в электронном виде будет способствовать получению гражданами навыков самостоятельной работы с порталами.

На базе «МФЦифры» также откроется «Школа цифровой грамотности», где желающие больше узнать о цифровом мире, возможностях всемирной паутины смогут посетить ряд семинаров и получить ответы на интересующие их вопросы.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, «МФЦифра» в Североморске это пятый центр, открытый в Мурманской области. Аналогичные центры уже функционируют в МФЦ Мурманска, Мончегорска и Полярного. До конца года подобные центры откроются в МФЦ Полярных Зорь и Заполярного.