Центр городских компетенций АСИ поддержит малый бизнес Мурманской области

Центр городских компетенций АСИ готов поддержать городских предпринимателей – ключевой драйвер развития городов. На платформе «100gorodov.ru» предприниматели могут бесплатно оставлять свои предложения, информацию об акциях, скидках, которая поможет в продвижении товаров и услуг среди горожан.

Уже сейчас сервис доступен для предпринимателей Мурманской области. Каждый владелец локального бизнеса может разместить информацию о своем продукте или специальном антикризисном предложении, заполнив форму.

Как отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, в нынешних условиях один из самых действенных инструментов – поддержка потребительской активности.

Заявить о своём бизнесе на платформе «100gorodov.ru» можно до 1 мая 2020 года, пишет Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.