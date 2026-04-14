Центр городского развития запускает серию образовательных мероприятий «Мастерская городского развития» для муниципалитетов Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера о старте образовательных мероприятий для муниципалитетов «Мастерская городского развития» доложила на оперативном совещании директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Дарья Климова.

«Центр городского развития Мурманской области с 2019 года курирует муниципальные образования по направлениям городского развития. В 2025 году мы упаковали накопленный опыт в форму методических рекомендаций на цифровой платформе «Наш город», которая станет инструкцией для создания комфортной городской среды в городах и поселениях мурманской области. Рекомендации являются частью народная программа «На Севере – жить!» и предназначены для комплексного, устойчивого подхода к проектам благоустройства. Они учитывают особенности именно нашего региона и потребности северян», – отметила директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Дарья Климова.

Цель образовательных мероприятий «Мастерская городского развития» в том, чтобы собрать всех представителей муниципальных команд, занимающихся развитием города и поселений вместе, поделиться опытом, услышать запросы и сложности. А также заложить фундамент взаимодействия муниципальных команд друг с другом и с Центром городского развития.

В апреле и мае этого года состоится серия образовательных встреч, где представителей муниципалитетов подробно ознакомят с каждым разделом методички. Вовремя мероприятия будут сформулированы запросы и потребность каждого района и план действий, который учитывает региональные и федеральные программы финансирования. Темы семинаров будут базироваться на разделах методических рекомендаций. Будут представлены как классические темы обустройства городской среды: пешеходные маршруты, велодорожки, транспорт, озеленение. Так и разделы, которые опираются на уникальные потребности региона: вертикальные связи, муралы, фасады и архитектурно-художественная подсветка, прибрежные территории.

На образовательные встречи «Мастерская городского развития» к участию в лекционной части программы приглашены региональные и федеральные эксперты. Это профессионалы разных направлений развития городской среды, за плечами которых опыт реализованных проектов в Мурманской области и по всей России. Они расскажут про некоторые из направлений методички «Наш город».

