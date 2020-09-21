Центр информационных технологий набирает сотрудников

На базе Центра информационных технологий Мурманской области создается Центр управления регионом (ЦУР) для достижения максимального эффекта в работе по вопросам и обращениям граждан. С помощью единой платформы ЦУР будет агрегировать всю возможную информацию и данные, анализировать их и давать общую социально-экономическую картину по Заполярью.

Также с целью цифровизации деятельности исполнительных органов государственной власти на базе регионального Центра информационных технологий создается ситуационный центр, который будет оказывать содействие специалистам ЦУРа, обрабатывающим информацию, поступающую от ведомств и муниципалитетов.

«Единая платформа, которая соберёт в себе всю необходимую информацию о сферах деятельности в регионе, поможет губернатору и руководителям ведомств оперативно и наиболее эффективно принимать управленческие решения», – подчеркнул министр цифрового развития Иван Пархоменко.

В обоих отделах будут работать операторы, принимающие информацию, и аналитики, проводящие её обработку. Над созданием информационных систем региона в ситуационном центре будут трудиться специалисты в данном направлении деятельности.

«Это очень масштабное поручение, которое требует серьезного подхода. Поэтому сейчас в нашем Центре будут трудиться не только специалисты в IT-области, но и люди, которые будут проводить анализ полученной информации для прогнозирования той или иной ситуации», – пояснил руководитель Центра информационных технологий Мурманской области Игорь Егоров.

Центр управления регионом будет включать 16 сотрудников, из которых 12 операторов и 4 аналитика. В отдел ситуационного центра войдут 8 специалистов.

Кроме того, Центр информационных технологий в скором времени начнёт оказывать техническую поддержку не только системного программного обеспечения и систем типовой деятельности, но и информационных систем исполнительных органов государственной власти, а также обеспечивать соблюдение единой политики региональной информатизации, исполнение мероприятий по созданию, внедрению и развитию информационно-технологической инфраструктуры Заполярья. Расширение полномочий учреждения влечет за собой потребность в новых сотрудниках в отделы поддержки информационных систем и ведомственной цифровизации.

Набор сотрудников продолжается в настоящее время, поэтому заинтересовавшиеся граждане могут направлять резюме на электронную почту ГОБУ «ЦИТ МО» cit@gov-murman.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8152) 48-78-78 или на сайте.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, Государственное областное бюджетное учреждение «Центр информационных технологий Мурманской области» создано по распоряжению регионального правительства от 12.08.2016 № 224-РП с целью выполнения работ и оказания услуг, направленных на реализацию единой государственной политики Мурманской области в сфере развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий.