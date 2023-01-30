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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.23 14:00

Центр кластерного развития Мурманской области предоставил более 450 услуг 351 субъекту малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта в 2022 году

Подведены итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области в 2022 году. В рамках нацпроекта региональным центром кластерного развития предоставлено более 450 услуг 351 субъекту малого и среднего бизнеса, из них 170 комплексных услуг оказаны 188 субъектам МСП. Показатели, установленные на 2022 год по нацпроекту, Центр полностью достиг.

В течение года Центром была организована работа по сбору и обработке заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение к кластерам. При этом общее количество участников территориальных кластеров увеличилось на 10,04%, из них самое больше увеличение зафиксировано в кластере северного дизайна Мурманской области.

При содействии Центра осуществлена поддержка 52 совместных проектов субъектов МСП, входящих в кластеры. Выведены на рынок 17 новых видов товаров, работ и услуг, среди которых, например: вода «Хибины», которая добывается из артезианской скважины в горах Кольского полуострова; запуск авторских туров на Север России по проекту «Polar Star»; предоставление маркетинговых услуг по разработке сайта для проекта «Алнория», целью которого является круглогодичное выращивание культурных растений в условиях Крайнего Севера.

По совместному проекту «Арт-гостиная «Варвара»» участников кластера северного дизайна индивидуальных предпринимателей Евгении Рябовой и Надежды Слепухиной предоставлена услуга по контекстной рекламе для лиц, интересующихся темой товаров ручной работы. Результатом стало увеличение спроса в 2 раза.

В производственно-пищевом кластере индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кальчуку и ООО «Арктический вкус» для реализации совместного проекта предоставлена маркетинговая услуга по продвижению товаров через поисковые системы для повышения трафика группы в социальной сети «ВКонтакте» и «Яндексе». Результат – увеличение спроса на продукцию на 20-25%.

В туристско-рекреационном кластере ООО «Кольский край» и индивидуальному предпринимателю Павлу Ершову по совместному проекту – туру по Кольскому полуострову – предоставлена услуга по продвижению социальной сети «ВКонтакте» и таргетированная реклама для сайта. Результатом стало увеличение продаж на 30-35%. В 2022 году проведено 8 обучающих мероприятий, среди которых тренинг в сфере туризма по темам «Краеведение о Мурманской области» и «Основы экскурсионного дела», организованного при поддержке Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Центром было организовано два отраслевых мероприятия на крупных российских и международных выставочных площадках для участников кластеров совместно с Комитетом по туризму Мурманской области, в которых приняли участие 29 субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, специалисты центра оказали 12 консультационных услуг по вопросам правового обеспечения деятельности, предоставили 37 услуг, том числе по организации работы по обеспечению соответствия продукции предприятий, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей, а также по оказанию содействия в получении разрешительной документации, проведении сертификации, декларировании и аттестации для продукции.

Вся информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в состав туристско-рекреационного, производственно-пищевого кластера региона и кластера северного дизайна доступна по ссылке

 

Фото: https://vk.com/club165529071?z=photo-165529071_457239176%2Falbum-165529071_00%2Frev

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