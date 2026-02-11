Центр кластерного развития Мурманской области теперь работает по новому адресу

С 9 февраля обратиться в Центр кластерного развития Мурманской области можно по новому адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (1-й подъезд, 1-й этаж).

Напомним, Центр кластерного развития Мурманской области (https://vk.com/ckrmo) оказывает консультационную поддержку предпринимателям, входящим в: туристско-рекреационный кластер, кластер северного дизайна и производственно-пищевой кластер. Участие в кластерах открыто для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме того, центр выступает связующим звеном между бизнесом, властью и институтами развития, а также предоставляет участникам кластеров комплекс услуг на льготных условиях.

Ключевые преимущества для участников:

- экспертная поддержка: услуги правового характера (от регистрации товарного знака до подготовки сертификатов выпускаемой продукции), услуги по позиционированию и продвижению;

- своевременное информирование об изменениях в законодательстве и профильных отраслевых мероприятиях;

- нетворкинг: возможность найти новых партнеров по бизнесу;

- экономия при пользовании услугами центра: до 70% для новых предприятий и до 50% – для действующих.

Участие в кластере позволяет малым и средним предприятиям снижать издержки, повышать конкурентоспособность и использовать синергию для совместного развития.

По возникающим вопросам можно обращаться в центр по прежним контактам: телефон (8152) 41 07 95; электронная почта: info@murmancluster.ru. Время работы (по будням) - с 9.30 до 17.30, обед - с 13.00 до 14.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562035/#&gid=1&pid=1