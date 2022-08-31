Центр краеведения и страноведения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приглашает всех желающих на экскурсию по Музею детской рукописной книги

1 сентября в 16.00 в здании Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Музей детской рукописной книги содержит в себе уникальные издания, которые присланы участниками Международного одноименного конкурса со всех уголков нашей страны и из-за рубежа. В фонде библиотеки хранятся более восьми тысяч экземпляров.

Как сообщает vk.com/murmanculture, это книги, в которых истории придумывают сами дети, каждая создана и оформлена в разных техниках. На полках можно увидеть книги из дерева, текст и рисунки которых выжжены специальным прибором, книги-подушки, книги-игрушки, книги-шкатулки, а также книги-раскладушки и ещё много-много исключительных изданий.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262681%2Falbum-139605315_00%2Frev