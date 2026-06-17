Центр культурного развития «Прометей» в Гаджиево получит новое оборудование

Центр культурного развития «Прометей» в ЗАТО Александровск ожидает масштабное обновление материально-технической базы. Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда более 5 млн рублей на приобретение современного оборудования для учреждения.

Так, в «Прометее» появятся инсталляционный светодиодный экран, информационный киоск, интерактивные доски, звуковое оборудование, смарт-телевизоры, а также мебель и техника для творческих мастерских. В студиях звукозаписи, хореографии, изобразительного и вокального искусства установят профессиональные микрофоны, микшерные пульты, синтезаторы, швейные машины и другое оснащение. Всего для нужд центра будет закуплено более 70 единиц техники и мебели. Это позволит создать комфортные условия для развития юных талантов и профессиональных творческих коллективов.

Как отмечает региональное Министерство культуры, это учреждение открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис в декабре 2025 года после масштабной реконструкции по программе реновации ЗАТО и народной программе «На Севере – жить!». Всего за последние семь лет материально-техническая база улучшена в 108 учреждениях культуры Мурманской области. Модернизация учреждений культуры остается важным направлением народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569545/#&gid=1&pid=1