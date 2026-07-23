Центр культуры в ЗАТО город Заозерск оснастят современным оборудованием

В Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной в 2019 году губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, в Заозерске планируют оснастить по последнему слову техники Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России М.В. Моцака. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«Капремонт Центра культуры в Заозерске движется к завершению. Подрядчик проделал колоссальную работу как над внешним видом, так и над внутренней отделкой здания. Новейшее оборудование станет завершающим штрихом двухлетнего капитального ремонта этого объекта. Уверена, что после открытия Центр культуры имени Героя России М.В. Моцака станет настоящим сердцем гарнизона», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Для оснащения объекта культуры в Заозерске специальным оборудованием предусмотрено 31,8 миллиона рублей. На эти средства приобретут специальное световое и звуковое оборудование для зрительного зала, детский игровой лабиринт, интерактивный стол и многое другое.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571526/#&gid=1&pid=1