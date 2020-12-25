Центр «Лапландия» – в десятке лучших региональных ресурсных центров дополнительного естественнонаучного образования по итогам 2020 года

Центр «Лапландия» вошёл в топ-10 лучших региональных ресурсных центров дополнительного естественнонаучного образования России по итогам 2020 года. Об этом объявили на итоговом совещании руководителей и координаторов региональных ресурсных центров по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования детей и региональных велостанций.

Совещание прошло в рамках форума руководителей, педагогов и специалистов сферы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития», который состоялся 23 декабря в дистанционном формате. Организатором форума выступил Федеральный детский эколого-биологический центр.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участники обсудили межведомственное взаимодействие и координацию в сфере естественнонаучного и технического дополнительного образования и воспитания детей. Внимание было уделено обсуждению такой модели дополнительного образования естественнонаучной направленности, как «Экостанция», а также современным моделям школьных агроэкологических объединений и новым форматам дополнительного образования детей технической направленности.

Федеральным детско-эколого-биологическим центром была объявлена благодарность директору центра «Лапландия» Сергею Кулакову и заведующей региональным координационным центром по развитию дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма Ирине Чеховской.