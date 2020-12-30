Мурманская область. Арктика (16+)30.12.20 13:15
Центр «Лапландия» – в топ-15 лучших региональных ресурсных центров программы «Школьная лига РОСНАНО»
АНПО «Школьная лига» определило лучшие региональные ресурсные центры программы «Школьная лига РОСНАНО» по итогам 2020 года. Целью программы является продвижение идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь – естественнонаучного. Центр «Лапландия»вошел в топ-15 рейтинга.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Центр «Лапландия» награждён модулем STA-студии «Наночемодан 2.0», который представляет собой мини-лабораторию, дающую возможность в демонстрационном и игровом форматах познакомить учащихся с основными тенденциями развития современных нанотехнологий: альтернативной энергетикой, композитными материалами, новыми технологическими решениями.
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