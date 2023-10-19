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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.23 14:00

Центр медицины катастроф получил новейшие системы мониторинга для наблюдения за жизненными функциями пациента во время транспортировки

В октябре 2023 года в рамках государственной программы Мурманской области «Здравоохранение» для Территориального центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина были приобретены четыре системы мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов на сумму 3,5 млн рублей.

Система мониторинга является высококомпетентным решением для различных транспортных условий как на земле, так и в воздухе. Исключительная надёжность и высокая производительность позволяют быть уверенным в непрерывном мониторинге пациента во время транспортировки. Все функции мониторинга можно наблюдать с помощью устройства, которое помещается в ладони.

Центр медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина оснащён не только современными системами мониторинга, но и новейшими аппаратами жизнеобеспечения. За последние два года приобретено три аппарата ИВЛ экспертного класса, которые могут быть использованы для всех возрастных групп пациентов (новорождённые, дети, взрослые), обладает всеми функциями реанимационного аппарата.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, служба оказывает скорую медицинскую помощь в труднодоступных районах, осуществляет медицинскую эвакуацию пациентов, доставляет компоненты крови, специалистов в больницы области, где это необходимо, для оказания экстренной специализированной помощи как наземным, так и воздушным транспортом.

Развитие санавиации является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение». В 2023 году службой санавиации Мурманской области уже выполнено 144 вылета, эвакуированы 231 человек, 31 из которых дети.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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