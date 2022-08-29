Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей и самозанятых Мурманской области на тренинг по эмоциональному интеллекту

Тренинг для предпринимателей и самозанятых по эмоциональному интеллекту состоится в Центре «Мой бизнес» 23 сентября. Участники мастер-класса узнают, как повысить уровень взаимодействия с сотрудниками и партнерами во время переговоров, решить сложные ситуации, применяя инструменты эмоционального интеллекта.

Ведущая тренинга Екатерина Никитина – бизнес-тренер, разработчик программ, сертифицированный специалист в области дизайн-мышления и эмоционального интеллекта, визуализации данных.

С помощью опытного наставника предприниматели проведут диагностику своего уровня эмоционального интеллекта, освоят технологии работы с деструктивными эмоциями и методики саморегуляции, составят план развития эмоционального интеллекта.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Мероприятие пройдёт 23 сентября с 11.00 до 17.00, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Центр «Мой бизнес».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, тренинг-игра организована Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/