Центр «На Севере – жить!», принявший за лето 720 юных жителей Мурманской области, продолжит работу в круглогодичном формате. Об этом вчера в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«За лето 720 школьников со всей Мурманской области посетили Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Было организовано 12 смен по 60 детей. В сентябре работа будет продолжена уже в круглогодичном формате», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что в каждую смену центра были включены экскурсии на промышленные предприятия и знаковые исторические места региона. Это позволило наряду с программами, направленными на освоение навыков оказания первой медицинской помощи, начальной военной и спортивной подготовкой, сделать акцент на том, чтобы познакомить юных северян с экономическим и промышленным потенциалом Мурманской области.

Подробно об итогах летних смен и перспективах развития центра «На Севере – жить!» рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

Напомним, что Центр заработал в Магнетитах по поручению губернатора Андрея Чибиса 5 июня. За это время участниками смен стали юные жители 35 населенных пунктов Мурманской области.

«В образовательную и досуговую программы, которые реализуются в Центре, зашит модуль «Мурманская область», в рамках которого школьники знакомятся с историей, культурой, природными ресурсами региона. Экономический потенциал, вектор развития Арктической зоны, инвестиционные проекты, реализуемые в регионе – всё это темы лекций центра. Закрепляют полученные знания ребята на выездных экскурсиях на ключевые исторические, культурные и, конечно, промышленные объекты», – поделилась вице-губернатор Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в новые смены, которые стартуют уже в сентябре, запланировано посещение объектов, которые имеют стратегическое значение для региона. Не менее важным станут и экскурсии в заполярные колледжи и Мурманский арктический университет.

«Во время экскурсий в колледжи и МАУ школьники смогут увидеть новые пространства, созданные в учреждениях, лаборатории, мастерские, аудитории, а также познакомиться с образовательными программами и узнать больше о подготовке кадров для развития Арктической зоны РФ. Уверена, это поможет ребятам определиться с будущей профессией и сделать выбор в пользу учреждений, которые работают на территории региона», – поделилась Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru