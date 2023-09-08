Центр «На Севере — жить!» продолжит работу в круглогодичном формате

За прошедшее лето Центр гражданско-патриотического воспитания, который расположен на территории туристического комплекса «Лапландская Деревня» под Мурманском, посетили 720 юных северян, 80 из которых — мурманчане. Всего было организовано 12 смен по 60 детей в каждой.

Как сообщает администрация города Мурманска, для участников каждой смены были организованы экскурсии по промышленным предприятиям и знаковым историческим местам региона. Кроме того, ребята осваивали программы оказания первой медицинской помощи, начальной военной и спортивной подготовки, участвовали в культурных, патриотических, творческих мероприятиях.

В планах на новые смены — развитие тематической направленности (творческие, историко-краеведческие смены, смены «Движения Первых», «Юнармии», «Орлят России», «Школы безопасности»), организация посещений детьми резидентов ТОР «Столица Арктики» и ведущих предприятий региона. В программу для подростков будет включён профориентационный блок. Он позволит ребятам узнать, какие учебные заведения работают на территории Мурманской области.

Длительность каждой смены центра «На Севере — жить!» — пять дней. Попасть в него могут дети и подростки от 8 до 17 лет.

Подробная информация о том, как записаться в центр, размещена на официальном сайте.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25658&page=1