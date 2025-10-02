Центр научно-технологического творчества «Родина» откроется в Мурманске 14 декабря

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк в рамках пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Центре управления регионом, о планах по завершению масштабной реконструкции уникального исторического объекта — здания бывшего кинотеатра «Родина».

Ранее здание кинотеатра было заброшено и находилось на грани полного разрушения. Однако благодаря усилиям строителей, которые фактически воссоздали его заново, реконструкция заняла лишь три года — рекордный срок даже по меркам восстановления памятников архитектуры, ведь обычно подобные проекты реализуются за гораздо большее время.

«Отставание от графика реконструкции возникло из-за проблем с поставкой оборудования. Сказалось не только санкционное давление, но и корректировки самого проекта. Тем не менее, на данном этапе можно говорить о том, что по «начинке» центр станет одним из самых передовых в Северо-Западном федеральном округе», - пояснила Ольга Вовк.

При восстановлении специалисты обнаружили удивительный артефакт: старые железнодорожные рельсы, ранее укреплявшие окна и перекрытия. Оказалось, что одна часть рельсов была произведена в СССР, другая же — в США, штат Массачусетс. Их появление связано с историей военного сотрудничества периода Первой мировой войны, когда Мурманск получил первую железную дорогу благодаря помощи стран Антанты.

«Сегодня почти весь комплекс восстановлен: завершаются наружные реставрационные работы, началась установка окон и витражей, скоро начнутся внутренние отделочные работы. Уже в октябре начнется установка специального современного оборудования, предназначенного для учебного процесса», - отметила вице-губернатор.

Реконструкция позволила сохранить исторический облик здания, придав ему совершенно новое функциональное значение. Внутри расположится амфитеатральный зал, предназначенный как для культурно-массовых мероприятий, так и для организации образовательного пространства. Там появятся пять высокотехнологичных аудиторий, оснащенных современной техникой: виртуальной и дополненной реальностью, интерактивными экранами, высокопроизводительными рабочими станциями и инструментами для архитектурного проектирования и дизайна. Кроме того, новый культурный центр оборудуют студией звукозаписи по проекту Фонда Игоря Бутмана, библиотекой, уютной зоной ожидания с кафе и пространством для совместной работы и творчества.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественное открытие обновленного центра запланировано на декабрь текущего года, именно тогда, 14 числа, отмечается исторически значимая дата — ввод здания в эксплуатацию в 1956 году. Затем последует серия дней открытых дверей, доступных жителям и гостям города. Учеба в новом пространстве начнётся в следующем году, уже в январе.

«На данный момент уже зарегистрировано более полутора тысяч желающих обучаться в новом Центре научно-технологического творчества, причем половина мест досталась детям школьного возраста. Следующая волна приема учеников будет организована осенью и пройдёт с 1 по 20 октября в формате встреч с преподавателями на площадках города. Итоговые списки участников курсов объявят до 23 октября. Таким образом, обновление культурной инфраструктуры сделает жизнь мурманчан богаче и разнообразнее», — сообщила директор Центра Екатерина Рассказова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554464/#&gid=1&pid=1