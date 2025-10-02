ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.10.25 18:15

Центр научно-технологического творчества «Родина» откроется в Мурманске 14 декабря

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк в рамках пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Центре управления регионом, о планах по завершению масштабной реконструкции уникального исторического объекта — здания бывшего кинотеатра «Родина».

Ранее здание кинотеатра было заброшено и находилось на грани полного разрушения. Однако благодаря усилиям строителей, которые фактически воссоздали его заново, реконструкция заняла лишь три года — рекордный срок даже по меркам восстановления памятников архитектуры, ведь обычно подобные проекты реализуются за гораздо большее время.

«Отставание от графика реконструкции возникло из-за проблем с поставкой оборудования. Сказалось не только санкционное давление, но и корректировки самого проекта. Тем не менее, на данном этапе можно говорить о том, что по «начинке» центр станет одним из самых передовых в Северо-Западном федеральном округе», - пояснила Ольга Вовк.

При восстановлении специалисты обнаружили удивительный артефакт: старые железнодорожные рельсы, ранее укреплявшие окна и перекрытия. Оказалось, что одна часть рельсов была произведена в СССР, другая же — в США, штат Массачусетс. Их появление связано с историей военного сотрудничества периода Первой мировой войны, когда Мурманск получил первую железную дорогу благодаря помощи стран Антанты.

«Сегодня почти весь комплекс восстановлен: завершаются наружные реставрационные работы, началась установка окон и витражей, скоро начнутся внутренние отделочные работы. Уже в октябре начнется установка специального современного оборудования, предназначенного для учебного процесса», - отметила вице-губернатор.

Реконструкция позволила сохранить исторический облик здания, придав ему совершенно новое функциональное значение. Внутри расположится амфитеатральный зал, предназначенный как для культурно-массовых мероприятий, так и для организации образовательного пространства. Там появятся пять высокотехнологичных аудиторий, оснащенных современной техникой: виртуальной и дополненной реальностью, интерактивными экранами, высокопроизводительными рабочими станциями и инструментами для архитектурного проектирования и дизайна. Кроме того, новый культурный центр оборудуют студией звукозаписи по проекту Фонда Игоря Бутмана, библиотекой, уютной зоной ожидания с кафе и пространством для совместной работы и творчества.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественное открытие обновленного центра запланировано на декабрь текущего года, именно тогда, 14 числа, отмечается исторически значимая дата — ввод здания в эксплуатацию в 1956 году. Затем последует серия дней открытых дверей, доступных жителям и гостям города. Учеба в новом пространстве начнётся в следующем году, уже в январе.

«На данный момент уже зарегистрировано более полутора тысяч желающих обучаться в новом Центре научно-технологического творчества, причем половина мест досталась детям школьного возраста. Следующая волна приема учеников будет организована осенью и пройдёт с 1 по 20 октября в формате встреч с преподавателями на площадках города. Итоговые списки участников курсов объявят до 23 октября. Таким образом, обновление культурной инфраструктуры сделает жизнь мурманчан богаче и разнообразнее», — сообщила директор Центра Екатерина Рассказова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554464/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:15Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Услуга «наличные на кассе» теперь доступна в 259 торговых точках Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 49 копеек, евро потерял почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания: прокурором города Североморска выявлены нарушения требований жилищного законодательства-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»