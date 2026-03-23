Центр научно-технологического творчества «Родина» уже посетили больше 1000 человек

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил о важном событии – открытии в Мурманске уникального в стране Центра научно-технологического творчества «Родина».

«В пятницу мы дали старт работе центра, и уже в субботу в нём стартовал фестиваль науки, технологий и креативных индустрий, который посетили уже больше 1000 человек, состоялось 18 различных мероприятий», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что в уникальном пространстве смогут получать дополнительное образование юные северяне в возрасте от 5 лет. Основная программа включает четыре дисциплины: исследование и проектирование, программирование и искусственный интеллект, дизайн и визуальные коммуникации, менеджмент и маркетинг. Направления представлены не отдельными треками, а объединены в единую систему.

«Подобный опыт в мире чаще применяется для высшего образования, у нас модель перенесена на уровень дополнительного. Кроме того, «Родина» оснащена самым современным и сложным оборудованием. Многое производилось на заказ и требовало длительного цикла изготовления, а также предварительных испытаний у производителя», – подчеркнул Андрей Чибис.

История здания, в котором открыт центр, началась в 1939 году, и за свою долгую жизнь оно стало одним из исторических и культурных символов Мурманской области.

«Во время масштабной реконструкции команде проекта, строителям удалось совершить инженерное чудо. После сложной реконструкции пространство перебрать более 300 тысяч кирпичей, смонтировать свыше 90 тонн металлоконструкций и использовать тысячи тонн материалов, чтобы вернуть историческому зданию жизнь и превратить его в суперсовременный, просторный и светлый, технологичный центр», – отметил губернатор и напомнил, что с 1 апреля стартует набор детей на новый поток обучения.

Глава региона в завершение поблагодарил партнёров и команду, давшую «Родине» новую жизнь.

«Благодарю компанию «НОВАТЭК» и лично Леонида Викторовича Михельсона за поддержку и финансирование этого проекта! И всю команду, кто работал, создавал концепцию, строителей. Получилось очень достойно. На прошлой неделе центр посетил главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Алексеевич Моисеев, который высоко оценил центр. И обратная связь от людей и на фестивале – очень позитивная», – сказал губернатор.

