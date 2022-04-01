Центр обработки данных «Арктика» на Кольской АЭС станет базовой инфраструктурой для новых высоконагруженных цифровых платформ и сервисов СМП и Арктической зоны

Проект блочно-модульного центра обработки данных (МЦОД) общей мощностью около 1,0 МВт для обработки данных субъектов арктической зоны планируется реализовать на промышленной площадке Кольской АЭС в 2023 году.

В 2021 году строительство дата-центра в Заполярье было закреплено распоряжением правительства РФ, а сама Кольская АЭС обозначена как перспективная площадка для развития и размещения центра обработки данных. Такое решение связано с низким тарифом на электроэнергию, наличием резерва мощности и климатическими особенностями региона – низкие температуры воздуха позволяют сократить расходы на эксплуатацию дата-центров, поскольку не требуется установка сложных систем охлаждения, что сокращает затраты почти на 40%.

«Мы планируем реализовать этот проект достаточно быстро, – рассказал заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин (фото). – ЦОД имеет модульную конструкцию и рассчитан на 24 стойки с возможностью расширения до 48 стоек. Кольская АЭС хорошо подготовилась: выделила площадку и проработала все технические детали подключения. Предварительно скомплектованный и смонтированный комплект оборудования прибудет по железной дороге, где его соберут на штатном месте».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в течение 2022 года планируется разработать проектно-сметную документацию и приступить к изготовлению оборудования, а также выполнить необходимые подготовительные работы по площадке размещения и инженерным сетям ЦОД. Запуск нового ЦОД в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

«ЦОД на Кольской АЭС станет базовой инфраструктурой для новых высоконагруженных цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и Арктической зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления сервисами «умного города», поддержки туризма и других важных направлений развития региона», – сказал Сергей Мигалин.

ЦОД «Арктика» входит в программу создания геораспределенной катастрофоустойчивой сети дата-центров и инфраструктурных площадок Росатома. В настоящее уже работают три центра обработки данных: ЦОД Калининский в Тверской обл., ЦОД «Xelent» в Санкт-Петербурге и ЦОД «StoreData» в Москве. На стадии разработки находятся еще 7 площадок строительства дата-центров в различных регионах страны.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.