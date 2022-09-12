Работу Центра образования «Лапландия» и Мурманского индустриального колледжа отметили на федеральном уровне.

В рамках деловой программы финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялось награждение ста лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих программы и проекты Агентства развития профессий и навыков в 2021 году, и ста лучших образовательных организаций юниорского движения Агентства развития профессий и навыков по итогам 2021/2022 учебного года.

В топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования России уже второй раз вошёл Мурманский индустриальный колледж.

Центр образования «Лапландия» впервые вошёл в топ-100 лучших образовательных организаций юниорского движения, сообщает региональное Министерство образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru