Центр общественного развития «Добро.Центр» открылся в городе атомщиков

«Добро.Центр» - главное место в муниципальном образовании для организации добровольческой, благотворительной деятельности и поддержки гражданских инициатив в формате «единого окна». Концепция центра разработана на платформе «ДОБРО.РФ» Ассоциацией волонтёрских центров.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя областной Думы Евгений Никора и депутат Василий Омельчук.

Парламентарии поздравили полярнозоринских волонтёров с новосельем в первом в нашем регионе добровольческом пространстве «Добро.Центр».

- Двенадцать волонтёрских объединений города получили свой уютный и красивый дом. Дом, в котором добрые люди будут планировать свои добрые дела, - сказал Евгений Никора.

Василий Омельчук отметил вклад Кольской АЭС в открытие центра:

- Кольская АЭС, как современное социально ориентированное предприятие, чья жизнь неотделима от жизни города, поддерживает все виды волонтёрского движения. «Добро. Центр» станет местом притяжения всех неравнодушных полярнозоринцев, и есть уверенность, что их роль в развитии общественной активности, появлении новых гражданских инициатив будет только возрастать.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/41f/gwog0qlsdbz095ngrzebvov0gthjezox.jpg