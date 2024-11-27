Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области вошёл в топ-10 всероссийского рейтинга

Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области вошёл в десятку лучших во всероссийском рейтинге, составленном на основе мониторинга федерального Института развития профессионального образования. ЦОПП Мурманской области вошёл в список лучших благодаря выполнению всех установленных показателей и высокой эффективности работы центра.

ЦОПП – оператор таких крупных проектов, как «Содействие занятости», «Кадры для цифровой экономики» и «Профессионалитет», а также важное связующее звено между сферой образования и предприятиями Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Центр опережающей профессиональной подготовки создан в рамках национального проекта «Образование» для развития приоритетных для региона компетенций и формирования новых в соответствии с векторами экономики Мурманской области. Центр позволяет освоить востребованные и перспективные профессии, реализует индивидуальные образовательные траектории, участвует в прогнозировании кадровой потребности работодателей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/