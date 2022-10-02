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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.22 13:00

Центр опережающей профессиональной подготовки стал точкой проведения деловой программы ко Дню среднего профессионального образования

В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота прошла презентация Центра опережающей профессиональной подготовки и торжественное награждение работников отрасли ко Дню среднего профессионального образования. В мероприятиях приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Напомним, Центр опережающей профессиональной подготовки был создан в рамках национального проекта «Образование» и открыл свои двери 1 сентября. Центр включает в себя лекторий, коворкинг-зону, компьютерный класс, аудитории-трансформеры и зону проектной деятельности. Все они оформлены и оснащены оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Юрий Фомин оценил работу центра и посетил ряд занятий, которые проводили для слушателей в этот день: «Работа в программе Archicad», «Порядок собеседования и трудоустройства в АО Электротранспорт», «Виртуальное знакомство с новой профессией».

«В рамках реализации нацпроекта «Образование» мы создали такой агрегатор возможностей для школьников, молодых людей и более старшего поколения, – рассказал Юрий Фомин. – Он отвечает на современные запросы: найти себя, обучиться и применить силы, найти рабочее место в нашей экономике».

Принцип работы Центра заключается в быстром реагировании на запросы рынка труда и работодателей. В кратчайшие сроки центр формирует необходимые обучающие программы по любым направлениям и в разных формах: с отрывом или без отрыва от производства, с использованием технологий дистанционного и электронного обучения. Это поможет разным категориям граждан адаптироваться к современным требованиям рынка труда, а организациям и предприятиям региона – поддерживать актуальность знаний и навыков в своих коллективах.

«Суть создания Центра была в том, чтобы создать систему профессиональной подготовки, удобную и для физических лиц, и для предприятий, – отметил директор Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота Вадим Милиев. – Запланировано создание платформы, на которую можно зайти и увидеть все программы, которые предлагают колледжи и учебные центры Мурманской области, и записаться на обучение».

«В наших специалистах со средним профессиональным образованием сегодня нуждаются и государственные, и ведомственные организации, и градообразующие предприятия, причем не только в Мурманской области, а по всей стране. Система подготовки таких специалистов в нашем регионе совершенствуется, создание Центра – мощный толчок к ее развитию», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Видеопоздравление работникам сферы среднего профессионального образования адресовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Учитывая востребованность среднего профессионального образования в современном мире, Юрий Фомин отметил значимость работников этой сферы для формирования и совершенствования кадрового потенциала региона. Он поздравил их с профессиональным праздником и вручил грамоты и благодарности губернатора Мурманской области. Кроме того, 19 участников Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям и их наставники были отмечены благодарственными письмами губернатора региона. Ещё 20 педагогическим работникам грамоты и благодарственные письмам Министерства образования и науки Мурманской области вручила Диана Кузнецова.

В рамках торжественного мероприятия также были подписаны дорожные карты между Министерством образования и науки Мурманской области, профильными министерствами и профессиональными образовательными организациями. Эта договоренность ознаменовала переход на новый уровень взаимодействия: по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе создаётся система шефства над учреждениями СПО.

Министерство строительства Мурманской области, Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области будут способствовать формированию шефских отношений между предприятиями отраслей и учебными заведениями.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершился праздничный день работой специалистов в формате круглого стола по теме подготовки кадров для Арктики и развития профильного образования в регионе.

 

 

Фото: https://vk.com/copp51?z=photo-211963453_457239608%2Falbum-211963453_00%2Frev

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