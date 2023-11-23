Центр поддержки экспорта Мурманской области может оплатить экспортёрам до 80% затрат на транспортировку продукции

Услуга включает в себя содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, паллетирования, переупаковки продукции на территории Российской Федерации в целях экспорта продукции на внешние рынки.

Для получения этого вида поддержки компания должна экспортировать несырьевые неэнергетические товары, быть зарегистрированным или состоять на учёте в налоговом органе на территории Мурманской области.

Кроме того, ей необходимо входить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), а также иметь действующий, подписанный в текущем году, экспортный контракт на поставку продукции за рубеж, в котором должны быть указаны все существенные условия.

Услуга оказывается на условии софинансирования – не более 80% от стоимости транспортировки по территории РФ оплачивает Центр, не менее 20% – получатель поддержки. Софинансирование осуществляется в пределах лимита, установленного на одну компанию. Возможны различные способы транспортировки экспортных грузов – перевозка одним видом транспорта либо в сочетании с другими видами транспорта.

Договор на транспортировку продукции заключается между тремя сторонами: экспортёром, Центром поддержки экспорта и логистической компанией.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, такой услугой уже воспользовалась одна из компаний Заполярья, которая отправляла скумбрию в Казахстан.

По вопросам получения данной услуги можно обратиться к специалистам Центра поддержки экспорта по телефону 8 (8152) 56-79-97 и электронной почте: info@export51.ru.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики.