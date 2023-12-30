Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает на «Час с Торгпредом» РФ в Индонезии

23 января 2024 года в 10.00 по московскому времени Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики организует онлайн-встречу с Торговым представителем Российской Федерации в Индонезии Александром Свининым. На мероприятие приглашаются экспортеры и экспортно ориентированные компании Заполярья, заинтересованные в поставках своих товаров и услуг на рынок Индонезии.

Во время онлайн-встречи торговый представитель расскажет об особенностях ведения бизнеса в Индонезии, перспективах сотрудничества с индонезийскими компаниями, ответит на вопросы участников и даст рекомендации по выходу на индонезийский рынок.

Для участия во встрече с торговым представителем Российской Федерации в Индонезии необходимо отправить заявку в Центр поддержки экспорта Мурманской области: https://forms.yandex.ru/u/6571c6285056900f1b3cbd5c/. Зарегистрированным участникам будет направлена ссылка для подключения к мероприятию.

Как сообщает администрация города Мурманска, Республика Индонезия входит в состав стран АСЕАН. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является политическим и экономическим союзом 10 азиатских стран, направленным на содействие экономическому росту, политической стабильности отдельных стран и региональной стабильности среди ее членов. Регион охватывает 1,7 миллиона квадратных миль и население около 500 миллионов человек.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.