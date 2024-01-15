Центр поддержки экспорта Мурманской области продолжит работу в 2024 году по выводу малых и средних компаний региона на внешний рынок

В соответствии с запросами предпринимателей и текущей обстановкой составлен предварительный план международных мероприятий на следующий год.

Администрация города Мурманска предлагает экспортёрам и компаниям Заполярья, желающим начать экспортировать, ознакомиться с предварительным списком мероприятий Центра по ссылке и запланировать своё участие.

Отметим, региональный Центр поддержки экспорта осуществляет поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска иностранного покупателя, организации участия компаний в бизнес-миссиях и в международных выставках, содействия в размещении продукции предпринимателей на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешнего рынка и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов.

В случае заинтересованности в данном вопросе, можно обращаться в Центр поддержки экспорта Мурманской области по телефону + 7 (8152) 56-79-97 или по электронной почте: info@export51.ru.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26490&page=1