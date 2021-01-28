Центр поддержки экспорта продолжает помогать предпринимателям Мурманской области

В 2021 году Центр поддержки экспорта Мурманской области продолжит помогать экспортёрам. Работу осложняют закрытые границы и ограничения на проведение очных мероприятий, однако современные технологии позволяют не останавливать бизнес-процессы.

«В нынешнем году мы сделаем акцент на развитии электронной торговли, а также будем принимать участие в онлайн-выставках», – отметил руководитель Центра Александр Буч.

Кроме того, мурманские экспортёры смогут посетить очную выставку по рыбопромышленному комплексу в Санкт-Петербурге, а в ноябре – II Международную конференцию «Горизонты Арктики», проведение которой запланировано в Мурманске.

Когда откроют границы, получатели поддержки смогут принять участие и в зарубежных выездных мероприятиях. Так, на вторую половину года запланированы очные выставки по рыбопромышленному комплексу в Циндао и Барселоне. Также ожидается проведение выставок по международному туризму в Лондоне и Сингапуре.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, Центр поддержки экспорта Мурманской области создан региональным министерством экономического развития в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».