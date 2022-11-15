Центр поддержки предпринимательства Мурманской области объявляет о приёме заявок на региональный конкурс «Молодой предприниматель года»

К участию приглашают ярких и амбициозных представителей молодёжи региона, которые хотят заявить о себе, получить поддержку бизнеса и приобрести новые деловые связи.

Подать заявку могут северяне от 16 до 35 лет (включительно), зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Производство»; «Торговля»; «Сфера услуг»; «Франчайзинг»; «Инновационное предпринимательство»; «Предпринимательство в социальной сфере»; «Самозанятые».

Участие бесплатное. Подать заявку можно до 30 ноября по адресу электронной почты: info@cppmo.ru, в теме письма указать «Заявка на конкурс МП».

Более подробную информацию можно получить в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по телефону 8 (8152) 41-07-44.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

Фото: https://gov-murman.ru