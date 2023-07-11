Центр поддержки предпринимательства Мурманской области запускает обновлённую образовательную программу для старта бизнеса – «Шаг за шагом»

С 11 июля запускается бесплатная образовательная платформа «Шаг за шагом» для жителей Мурманской области, планирующих открыть собственный бизнес.

Образовательный проект успешно проводится и модернизируется уже второй год подряд. За это время в программе приняли участие 62 начинающих предпринимателя со всей Мурманской области, 35 из них подготовили и получили положительные рецензии на свои бизнес-планы. 12 предпринимателей получили муниципальные гранты на открытие и развитие своего дела.

Платформа «Шаг за шагом» доказала свою эффективность, получила признание и вошла в электронный каталог «Лучшие региональные практики по финансовой грамотности 2022» в категории «Лучший цифровой продукт».

Обучение проходит круглогодично в дистанционном формате и будет длиться до 30 ноября. Участники смогут в любое время пройти регистрацию и сразу же приступить к занятиям на удобной образовательной платформе по адресу.

Слушатели, успешно прошедшие обучение, тестирование и получившие положительную рецензию по бизнес-плану, получают образовательный документ в виде сертификата установленного образца и смогут подать заявку на получение финансовой поддержки. Чтобы принять участие в программе, запустить свой бизнес и получить на это субсидию, необходимо пройти регистрацию на платформе по ссылке.

Дополнительную информацию о прохождении обучения можно получить у куратора Бейлиной Ксении по телефону +7(915) 394-11-35.

Обучение проводится региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru