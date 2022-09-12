Центр поддержки предпринимательства приглашает предпринимателей и самозанятых региона на семинар по продвижению бренда в соцсетях

29 сентября Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведёт семинар для предпринимателей и самозанятых граждан региона «Продвижение в социальных сетях: новые возможности для бизнеса».

Участники изучат:

- инструменты интернет- маркетинга для продвижения личного бренда;

- показатели эффективности продвижения личного бренда;

- основы ведения социальных страниц, создания и размещения публикаций;

- методики достижения коммерческого эффекта от предвидения.

Спикер – Полина Ставцева: интернет-маркетолог и SMM-специалист, начальник отдела маркетинга Digital и brand-агентства Dorohov Design, эксперт по продвижению личного бренда в социальных сетях и запуску онлайн-школ, курсов с нуля.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, мероприятие пройдёт с 11.00 до 15.00 в центре «Мой Бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1).

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63174f32b84f79f65342b377/, по электронной почте: natali@semenovsergey.ru или по телефону 8 (920) 821-33-53.

Семинар организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным министерством развития Арктики и экономики и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru