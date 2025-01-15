Центр поддержки предпринимательства проведёт 4-дневную бесплатную программу «Азбука предпринимателя»

Программа направлена на развитие практических навыков предпринимателя и предусматривает работу в кругу единомышленников, что поможет протестировать бизнес-идею и доработать ее.

Какие результаты будут у вас по итогам прохождения программы:

• сформированная идея бизнеса;

• оценка прибыльности идеи в разрезе 6 месяцев развития;

• рекомендации по наиболее подходящей форме регистрации бизнеса;

• информация о региональных мерах поддержки.

По окончании программы вы получите сертификат, подтверждающий обучение.

Данный сертификат необходим: для получения финансовой поддержки в виде грантов; для получения социального контракта; при неуспешной сдаче тестирования для получения социального контракта, сертификат действует в течение года.

Количество мест в группе ограничено.

Обучающая программа стартует 27 января в 11.00 и будет проходить по 30 января по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж), Центр «Мой бизнес» (очно, без возможности подключения к трансляции).