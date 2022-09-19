Центр поддержки предпринимательства запускает бесплатный онлайн-курс для молодёжи региона «Бизнес-старт»
С 3 по 29 октября Центр поддержки предпринимательства запускает бесплатный онлайн-курс для молодёжи от 14 до 21 года «Бизнес-старт».
Участники создадут свои бизнес-проекты с нуля: три недели лекций и заданий с федеральными экспертами; готовый бизнес-проект на финише; знакомство со старшеклассниками со всей Мурманской области; полезные знания от федеральных экспертов-предпринимателей; закрытый чат участников.
Обучение пройдёт на образовательной онлайн-платформе.
После регистрации на сайте участники получат коды доступа к своему личному кабинету на электронную почту.
У каждого из финалистов будет готовый к запуску собственный бизнес-проект.
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, кроме того, все участники получат именные электронные сертификаты об окончании образовательной программы.
Подробнее с условиями участия и программой можно ознакомиться на сайте.
Онлайн-курс организован региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Фото: https://gov-murman.ru