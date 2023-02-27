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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 16:00

Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО Мурманской области почти за 4 месяца помог решить более 5 тысяч вопросов

Сегодня оперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с важной темы, которую обозначил Президент России в послании Федеральному Собранию. Напомним, Владимир Путин поблагодарил народ страны, который сплотился и помогает друг другу, армии и Родине. Он также отметил, что именно поддержка и взаимовыручка позволили миновать непростые времена, выстоять и доказать всему миру, что русский народ не сломить.

В рамках послания были озвучены гарантии обязательной поддержки участников СВО и их семей. Теперь эта работа становится консолидированной, – Президент объявил о создании специального фонда, который через кураторов будет работать с ветеранами и семьями погибших, оказывать им необходимую помощь.

«Считаю, что это своевременное и важнейшее решение», – подчеркнул Андрей Чибис и в подтверждение привел опыт Мурманской области. – «Наш Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО почти за 4 месяца помог решить более 5 тысяч вопросов. Каждому обращению уделяется персональное внимание, – оно считается закрытым только после подтверждения от заявителя. Перечень вопросов, с которыми люди могут обратиться, не ограничен, – стараемся помочь в решении любой задачи. Ещё раз благодарю всех сотрудников Центра поддержки, которые на местах занимаются помощью семьям участников СВО».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что теперь, когда эта работа будет выведена на федеральный уровень, появятся новые инструменты, которые позволят ещё качественнее и оперативное помогать семьям участников СВО и ветеранам спецоперации.

Андрей Чибис напомнил, что также большое внимание в Послании Президент России уделил вопросам поддержки отечественной экономики и бизнеса, сделав акцент на важности развития Северного морского пути, а ранее на встрече с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым подчеркнул важность ускоренного создания Мурманского транспортного узла, – проекта, который является принципиально важным для региона.

Фото: https://gov-murman.ru

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