Центр притяжения северян всех возрастов: в Кандалакше открылась библиотека нового поколения

Библиотека нового поколения открылась в Кандалакше – накануне 35-летнего юбилея по модельному стандарту переоборудована библиотека № 3 Кандалакшской централизованной библиотечной системы.

Обновления произошли благодаря нацпроекту «Культура» – в этом году учреждение стало одним из победителей дополнительного конкурсного отбора на создание модельных библиотек и получило 5 млн рублей из федерального бюджета.

Изменение внешнего вида и внутреннего пространства библиотеки позволило превратить библиотеку в центр притяжения для семей с разновозрастными детьми, а также расширить возможности для реализации творческих и личностных потребностей жителей муниципалитета в саморазвитии, интеллектуальном досуге, повышении профессиональной компетенции, отдыхе и общении. В результате модернизации книжный фонд пополнился востребованными читателями изданиями, в библиотеке появился доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, мультимедийному и игровому оборудованию, а также современным информационным ресурсам.

Посетителям доступны зал-трансформер, выставочная зона, мультимедийный центр и пространство для семейного досуга. В обновленной библиотеке предусмотрены активности для малышей, школьников, подростков и молодежи – благодаря модернизации учреждение не только останется одним из любимых мест горожан, но превратится в современный семейный информационно-досуговый центр и станет ярким объектом городской инфраструктуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Заполярье создано уже 10 модельных библиотек. До конца года модельная библиотека будет открыта в Кировске. Кроме того, в следующем году по модельному стандарту будет преобразовано ещё 7 учреждений: в Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Мурманске, Апатитах, Кировске и ЗАТО Александровск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431057/#&gid=1&pid=5