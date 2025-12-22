Центр ранней профессиональной подготовки открыли в Североморском кадетском корпусе

20 декабря в Североморском кадетском корпусе состоялось торжественное событие - открытие Центра ранней профессиональной подготовки по эксплуатации беспилотных роботизированных систем — площадки, где кадеты смогут учиться управлению, эксплуатации и ремонту БПЛА и подводных аппаратов (ТНПА).

В этот же день корпус отметил 3-летие Регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». За время работы центра проведены 67 смен, а более 1472 ребят получили практический опыт и знания.

Курсантов ждала насыщенная программа: огневая и строевая подготовка, основы тактики, тактическая медицина, РХБЗ, а также освоение БПЛА на современных симуляторах. Больше 250 экскурсий в музеи, на военные объекты и корабли Северного флота.

Центр — это не просто «класс с техникой», а реальная инженерная среда: профессиональные рабочие места в антистатическом исполнении, с контуром заземления — всё, чтобы безопасно работать с электроникой и осуществлять её ремонт.

Как пишет газета «На страже Заполярья», кадеты осваивают аддитивные технологии: печатают элементы для коптеров, в том числе из материала с добавлением карбона. Надо отметить, что обучение ведётся с перспективой получения профессии.

В корпусе с 2023 года развивается направление «Оператор БПЛА», а теперь программа расширяется и на подводные беспилотные системы.

Кроме того, получены изменения в лицензии: теперь возможно профессиональное обучение по направлению оператор БПЛА с квалификационным экзаменом и выдачей документа о присвоении рабочей профессии.

Цель — дать кадетам максимум прикладных навыков и шаг за шагом развивать направления (в том числе надводные и наземные системы), чтобы выпускники были востребованы при поступлении в военные и гражданские вузы.

Фото (Никита КУЗНЕЦОВ): https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457277045%2Fwall-101918803_46903