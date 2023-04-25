Центр развития кинопроизводства Мурманской области вновь проведёт локейшн-тур для известных российских кинематографистов

Этим летом 12 режиссёров, сценаристов и продюсеров отправятся в тундру к Баренцеву морю, посетят оленеводов, побывают на первом в мире ледоколе «Ленин», увидят невероятные пейзажи Хибин и поднимутся на вершину горы Кукисвумчорр.

Ключевая цель локейшн-тура – познакомить кинематографистов с самыми живописными местами Кольского Заполярья, которые могут стать съёмочными площадками для будущих фильмов и сериалов. Туры проводились уже четырежды, первая поездка прошла в 2018 году и вдохновила известного документалиста Наталью Гугуеву на съёмки игрового фильма «Туман». Осенью фильм, получивший поддержку правительства Мурманской области, выйдет на большие экраны, а в ближайшее время «Туман» планируют демонстрировать на международных кинофестивалях и специальных показах в Москве.

Локейшен-туры послужили источником вдохновения для создания сериалов «Баренцево море» и «Заполярный вальс», которые с успехом были показаны на федеральном телевидении, а также исторического фильма по дневникам Арсения Головко «Незамерзающий порт надежды».

В 2021 году при поддержке Центра развития кинопроизводства сценаристы, продюсеры и режиссеры со всей страны посетили Терский берег и увидели красоты юга Мурманской области. В прошлом году тур охватил Печенгский округ и места боев и памятных событий времен Великой Отечественной войны, а также помог погрузиться в культуру саами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, с 2020 года в Мурманской области действует система мер поддержки кинопроизводства, в рамках которой реализовать свои кинопроекты могут не только профессионалы, но и начинающие режиссеры, продюсеры и сценаристы со всей страны. Благодаря гранту губернатора в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» уже реализовано 6 кинопроектов молодых северян, а в этом году в числе победителей конкурса есть и юные киноделы из Москвы и Санкт-Петербурга. Короткометражные фильмы о Кольском крае, поддержанные правительством региона, будут сняты до конца этого года.

Подробнее о поддержке кинопроизводства в регионе – на сайте регионального Минкульта.

Фото: https://gov-murman.ru