Центр развития речи, школа рисования и детский аквацентр могут представить регион на федеральном этапе конкурса «Мой добрый бизнес»

В Мурманске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса социальных инициатив «Мой добрый бизнес». Церемония награждения состоялась в рамках итоговой бизнес-конференции в Центре поддержки и предпринимательства Мурманской области.

Возможность пройти в федеральный этап конкурса получили центр развития речи «Логолаб» (номинация «Развитие потенциала»), школа рисования «Артлаб» (номинация «Семейный бизнес») и детский аквацентр «ABDO SWIMMING» (номинация «Работая, помогаю»). В случае победы проекты получат дополнительные возможности для развития.

«Цель любого предпринимателя – получение прибыли. У участников конкурса «Мой добрый бизнес» во главе угла стоит другая, социальная ковенанта – как правило, работа с уязвимыми категориями населения. Эти предприниматели скорее жертвуют, чем зарабатывают. Выражаю глубочайшее признание этим людям и от имени губернатора Андрея Чибиса, и от себя лично», – отметила, вручая награды, министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Также в рамках бизнес-конференции Марта Говор рассказала о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

«Предприниматели в Арктике изначально находятся в неравных условиях со своими коллегами из других регионов. При этом, несмотря на непростую ситуацию, в 2025 году малое и среднее предпринимательство Мурманской области не ушло в стагнацию, сохранив положительную конъюнктуру. Мое глубокое убеждение, что вы – сильные, мудрые, сплоченные – справитесь с любыми вызовами, а мы обязательно продолжим вас поддерживать», – подчеркнула министр.

Марта Говор напомнила, что в 2026 году в регионе продолжится реализация программы «Губернаторский старт», её финансирование сохранилось в полном объёме – 50 млн рублей. НММК «ФОРМАП» (Фонд) продолжит предоставлять льготные микрозаймы для субъектов МСП, а Центр «Мой бизнес» – оказывать нефинансовую поддержку, в том числе проводить обучающие мероприятия. Субъекты туриндустрии в 2026 году смогут претендовать на субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма, а также на развитие туристской инфраструктуры.

В рамках бизнес-конференции состоялось награждение предпринимателей региона Благодарственными письмами Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области. Итоги работы инфраструктуры поддержки бизнеса представили Центр кластерного развития, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор (МРИБИ) и Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Исполняющая обязанности директора МРИБИ Анна Кольца отмечена Благодарностью губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558893/#&gid=1&pid=7