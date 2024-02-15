Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» объявляет о начале приёма заявок на конкурс «Доброволец Мурманска — 2024»

Конкурс проводится с целью выявления эффективных общественно значимых проектов и инициатив добровольцев на территории города Мурманска в трех номинациях: «Добровольцы (волонтёры) в возрасте от 14 до 17 лет»; «Добровольцы (волонтёры) в возрасте от 18 до 35 лет»; «Командное волонтёрство — государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, инициативные группы, реализующие систематическую деятельность, направленную на развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности».

Заявка на участие в конкурсе направляется по адресу: dobrovolec@molodezh51.ru в срок до 26 февраля 2024 года и включает в себя: заявку на участие; электронную презентацию, демонстрирующую добровольческую деятельность кандидата; эссе на тему «Добровольчество открывает новые возможности» для участников в личных номинациях; портфолио, отражающее добровольческую деятельность конкурсанта.

Участники проекта, прошедшие заочный отбор, приглашаются к участию в очном этапе, который включает: «Интенсив» (цикл обучающих тренингов для подготовки участников к самопрезентации), «Круглые столы по созданию социальных акций» и «Презентацию» результатов добровольческой (волонтерской) деятельности.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26712&page=1