Центр современного искусства «21А» приглашает на кинопросмотр

13 августа состоится просмотр фильма «Али́са в Стране́ чуде́с» - фэнтезийного приключенческого фильма 2010 года, снятого Тимом Бёртоном по сценарию Линды Вулвертон.

Как пишет vk.com/21aart, фильм представляет собой вольное переосмысление сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Сам Бёртон рассказал, что сказки Кэрролла всегда были историями о девочке, ходящей от одного персонажа к другому, и он не чувствовал эмоционального взаимодействия, поэтому он хотел, чтобы его творение было настоящей историей, а не просто последовательностью событий. Он не считает его продолжением предыдущих фильмов или ремейком.

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и всё время смотрит на карманные часы...

На кинопоказ приглашаются все желающие. А если у вас возникнет желание обсудить фильм или задать вопросы относительно кинематографа, специалист Центра современного искусства «21А» проведёт дискуссию и даст рекомендации по подходящей литературе в зале искусств научной библиотеки.

Показ состоится 13 августа в 17.00 в Центре современного искусства «21А» (зрительный зал). Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457240943%2Falbum-196983427_00%2Frev