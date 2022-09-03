Центр современного искусства открывает новый сезон авторским проектом художника Дарьи Орловой «Хореография мысли» и приглашает на открытие выставки

Все представленные на выставке графические работы выполнены с закрытыми глазами. Такое экспериментальное рисование автор использует не только как средство самопознания, но и как способ общения и передачи информации.

Методы альтернативного письма приглашают зрителей присоединиться к танцу мысли и закружиться в хороводе психофизики.

Открытие выставки состоится 4 сентября в 19.00. Выставка работает до 21 сентября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_19815&z=photo-139605315_457262720%2Falbum-139605315_00%2Frev