Центр современного искусства «СеверОК» из Североморска вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»

Центр современного искусства «СеверОК» из Мурманской области вошёл в число победителей Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере».

«СеверОК» также стал лучшим в специальной номинации Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» «Инвестиции в современные ценности семьи». Центр презентовала руководитель и его основатель индивидуальный предприниматель Екатерина Самойличенко.

В рамках Петербургского Международного экономического форума в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес».

Основная цель конкурса – поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей. Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации.

Победителей поздравила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Центр «СеверОК» был создан Екатериной 2019 году. На его базе функционируют различные творческие коллективы, которые участвуют в городских и областных мероприятиях, показах и конкурсах. Также работает несколько направлений для взрослых.

Проект северянки Екатерины Самойличенко решает проблему организации досуга детей, молодежи и взрослых, при этом оказывая положительное влияние на культуру и нравственность.

В сезоне конкурса 2022–2023 годов участие приняли 2578 проектов из 79 субъектов Российской Федерации, из которых 2133 – проекты-представители МСП и 345 – проектов-представителей сферы НКО. В региональный этап были отобраны 567 победителей и в финал прошли 60 проектов в 12 номинациях. Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса.

Фото: https://gov-murman.ru