Центр современного искусства «СОПКИ 21А» приглашает на выставку, посвящённую пожарным Мурманской области

Работать пожарным - это ежедневный риск. Новый выставочный проект отдаёт дань уважения профессии пожарного. «Работа-огонь» - новый выставочный проект, приуроченный к 375-летию пожарной охраны в России и 105-летию пожарной охраны на Мурмане.

В экспозиции представлены фотографии с объектов тушения, предметы быта, пострадавшие в пожарах. Почувствовать и проникнуться непростой работой пожарных поможет особый экспонат выставки - инсталляция, благодаря которой можно послушать разговоры пожарных во время работы на вызове.

Выставка работает до 19 мая, вход свободный. (+6)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273357%2Fwall-139605315_26595