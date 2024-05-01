Мурманская область. Арктика (16+)01.05.24 08:15
Центр современного искусства «СОПКИ 21А» приглашает на выставку, посвящённую пожарным Мурманской области
Работать пожарным - это ежедневный риск. Новый выставочный проект отдаёт дань уважения профессии пожарного. «Работа-огонь» - новый выставочный проект, приуроченный к 375-летию пожарной охраны в России и 105-летию пожарной охраны на Мурмане.
В экспозиции представлены фотографии с объектов тушения, предметы быта, пострадавшие в пожарах. Почувствовать и проникнуться непростой работой пожарных поможет особый экспонат выставки - инсталляция, благодаря которой можно послушать разговоры пожарных во время работы на вызове.
Выставка работает до 19 мая, вход свободный. (+6)
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273357%2Fwall-139605315_26595
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