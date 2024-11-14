Центр современного искусства «СОПКИ.21А» готовится к открытию новой выставки

Работы в технике акварель художницы Ольги Федоровой-Толстой можно будет увидеть в пространстве до 9 декабря.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Ольга родилась в Донецке. Школьные годы провела в Поволжье, с детства училась рисованию: детская студия, затем детская художественная школа и студия архитектурного творчества и дизайна. В дальнейшем поступила и закончила Художественное училище имени Рериха в Санкт-Петербурге. В настоящее время живёт и работает в Полярном, где учит детей рисованию.

Акварель – это один из самых нежных и изысканных видов живописи, и Ольга Федорова-Толстая владеет им мастерски. Её картины переносят зрителя в мир красок и эмоций, заставляя задуматься о глубине и красоте окружающего нас мира.

15 ноября в 18.00 в уютной обстановке пройдёт открытие выставки, а участники мероприятия смогут насладиться не только работами Ольги Федоровой-Толстой, но и общением с единомышленниками и любителями искусства. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281181%2Falbum-139605315_00%2Frev