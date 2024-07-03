Центр современного искусства «СОПКИ.21А» приглашает на арт-медиацию по выставке Юлии Шоховой

3 июля в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится арт-медиация по выставке Юлии Шоховой «Гоголь. К 215-летию со дня рождения писателя».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, медиация – это не экскурсия и не монолог ведущего, а процесс обмена идеями и мнениями вокруг произведения искусства. В отличие от классической экскурсии, медиация предполагает обязательное обращение к эмоциям и чувствам. Она формирует новые взгляды и прочтения и обеспечивает продуктивный диалог зрителя с современным искусством.

Посетив арт-медиацию по выставке «Гоголь. К 215-летию со дня рождения писателя», вы окунетесь в атмосферу творчества, сможете узнать интересные факты о жизни и творчестве классика.

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457279609%2Falbum-44573273_00%2Frev